Ikka see Birgit

Aga mida selle lumega nüüd peale hakata? On ju alles detsembri keskpaik ja kuigi Estin laulis, et esimene lumi sulab alati, tundub praegu, et see ei kao niipea kuhugi, pigem tuleb juurde. Selge, et linnatänavatele see lumi ära ei mahu ning see veetakse lagedamatele aladele suurtesse kuhjadesse, nagu ikka. Aga kas siin ei võiks mõelda ka pisut lõbule ja neist näiteks kelgumäed kujundada? Oh seda lusti lastele, jälle uued mäed!