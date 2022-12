Hädaolukorraks mõeldud toidutagavara hoitakse salastatud hoidlates ja ladudes üle Eesti

Üle pikkade aastate on riigil taas olemas strateegiline viljavaru, kuna riigi toidutagavara eest vastutav Eesti Varude Keskus sõlmis nädala alguseks vilja kokkuostjatega lepingud, millega on tagatud ­ligi kahe kuu inimtarbimise ­nisuvaru. Lisaks on riigil olemas levinumate toiduainete varu mitme kuu tavatarbimise mahus.