Enda püütud kala ei tule odavam, aga tähtis on emotsioon

Raja enda esimesed viidikad said püütud enam kui pool sajandit tagasi Pärnu lihakombinaadi tapamaja juures Pärnu jõest. „Eks see vesi seal toitaineid ehk verd ja rasva sisaldas ning kalad said kerge vaevaga kõhu täis. Selle võrra kergem oli meil neid kätte saada.”

Praegu öeldakse Raja kohta, et parema käega kalameest on Pärnumaal raske leida. Ise peab ta seda liialduseks. „Kõvasid mehi on palju, igaühel on oma nipid, erivahendid ja püügivõimalused. Lihtsa vaevaga rehkendatakse välja, kuskohas see kõige parem kala parasjagu peidus on.”