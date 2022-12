Enda valmistatud tainast piparkoogid on parimad

Poes on küll tänapäeval suur valik piparkoogitainaid, kuid sageli on neis või asemel margariin või on vürtse vähevõitu või on hoopis suhkruga liialdatud. Kõige aromaatsem ja maitserikkam on enda tehtud tainas, millest valmistatud piparkoogid sulavad suus.

Vürtsid on tähtsad

Taina ise tegemisel on see suur eelis, et saad valida meelepärased vürtsid, samuti on sinu otsustada, kui palju neid lisada soovid.

Panin kirja maitseained ja kogused, mida tainale ise lisan, kuid vabalt võid teha asendusi või hoopis kogustega mängida. Ma lisan aeg-ajalt ka mõnda piparkoogimaitseainet, ­selle nime all on poes müügil vürtside segud. Näiteks seekord panin seda tainasse nelgi asenduseks. Need maitseainesegud on väga erineva koostisega, aga mina eelistan rikkalikuma maitsenüansiga piparkoogimaitseaineid, kus sees on ka koriandrit, fenkolit ja pomerantsi. Praegusel ajal on poes neist korralik valik ja saad just enda jaoks meelepärase segu osta, mida pühade ajal ka muudele toitudele lisada.

Järgi retsepti

Kindlasti vali taina sees kasutamiseks mahe vahatamata apelsin ja nühi selle koor kuuma vee all hoolikalt puhtaks. Apelsini koore soovitan riivida võimalikult peenelt. Kui aga kasutad jämedamat riivi, tasub riivitud apelsini koort paar päeva kuivatada ja seejärel kohviveskis peeneks jahvatada. Kohviveskis saab ilusti peeneks ka nelgid, kuid alati saad maitseainete purustamiseks hoopis vana head uhmrit kasutada.