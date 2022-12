Lumerohkel ajal on viljapuude koor ulukitele ahvatlev vahepala

Juba sada aastat tagasi teadis tšehhi päritolu aiandushuvilisest kirjanik Karel Čapek, et üks aedniku põhilisi ülesandeid on alalõpmata ilma pärast muretseda. Isegi talvel! Või õigem oleks öelda, eriti talvel. Viimased nädalad on küll tänu lumele olnud postkaardilikult romantilised, kuid nii nagu kõikide asjadega liialdamine ei ole mõistlik, pole ka liigne lumi aias ohutu. Seega on praegu ilma ja oma aia pärast muretsemine täiesti õigustatud.