Jõulutuled aias – viis säästunippi

Leedtuled

Praktilised inimesed annavad töökorras esemetele enamasti uue võimaluse, mis üldjuhul on mõistlik ja kestlik lähenemine. Hõõglampide aeg on aga praeguste energiahindade juures lõplikult otsa saanud.

Ühelt poolt tundub ebamõistlik veel toimivaid jõulutulesid kõrvale lükata, teisalt võtavad leedtuled palju vähem elektrit, lisaks on need vastupidavamad ja põrutuskindlamad kui hõõglambid.

Hämaruse andur

Valget aega on detsembris küll vähe, aga ka sellel ajal pole mõtet lasta tuledel särada, eriti kui juhtub olema päikeseline ilm ja tulesid pole nähagi. Üks viis elektrit säästa on soetada hämaruse andur, millega tuled päeva pimenedes ise süttivad ja hommikuvalguse saabudes kustuvad.

Taimer

Päikesepatareid

Eesti talves on päikest vähe ja päikese­patareidel töötavad valgusketid ja -skulptuurid ei ole tõhusad, kuid see ei tähenda, et neid ei võiks looduslikult päikesele avatud kohas katsetada. Tõenäoliselt ei sära tuled kunagi intensiivselt ja võivad töös sootuks pause teha, aga kui sellest pole lugu, on tegu hea säästulahendusega.