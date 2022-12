Rahandusminister: kui ma enam poliitikas ei ole, tulen Kihnu veiseid pidama

Ettevõtte asutas 2006. aastal tänane rahandusminister ja sel ajal Kihnu vallavanema ametit pidanud Annely Akkermann. Liitumisvõimalust pakuti kõigile kihnlastele, neid kogunes lõpuks üle poolesaja. Akkermann oli üks eraisikuna liitujatest ning on kolme suurema osaniku hulgas koos valla ja Runo Ruubeliga. Akkermanni sõnul pole välistatud, et pärast poliitilise karjääri lõppu suundubki ta Kihnu saarele. „Kui ma enam poliitikas ei ole, tulen sellesse ettevõttesse tööle, proovin elatise siit teenida. Neil on siin praegugi töökäsi puudu,” lausus Akkermann veisekarja keskel neile saia pakkudes.

Herefordi tõugu pullid olid hirmuäratavalt suured. „See on Tsura talust toodud pull Dendrock, ta on juba kuueaastane,” osutas ta. Akkermanni sõnul on pullid elanud ka kümne aastani. Kaks pulli ongi karjast ainsana puhtatõulised isendid, 130 loomast 50 on ammed. „Meie äri on ikkagi see, et rannaniidud püsiksid avarad ja mitmekesised ning rändlinnud saaksid seal puhata ja toituda. Liha pärast me ei kasvataks veiseid,” kinnitas Akkermann.