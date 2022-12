Riigimetsast jõulupuu toomine pole kallimaks muutunud

Kuigi kõik hinnad on tõusnud, on jõulupuu hind ikka sama, mis 15 aastat tagasi. Näiteks kahemeetrine kuusk maksab kaheksa eurot, vahendab ERR.

Tänavu on riigimetsast koju viidud juba 3000 kuuske, aga arvestades, et igal aastal on koju viidud üle 10 000 kuuse, siis peamine jõulupuu toomine seisab veel ees.