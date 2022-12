Maaülikooli fond tunnustas tulevikutalente

500-eurose stipendiumi pälvis maaülikooli veterinaarmeditsiini eriala üliõpilane Teele Eskor, kes võlus stipendiumikomisjoni lisaks heale õppeedukusele veel ka pühendumisega pereettevõtte jätkusuutlikkusele ning ühiskondliku aktiivsusega. Teele Eskor veab Eesti Noortalunike MTÜ-d ning panustab veterinaarmeditsiini üliõpilaste seltsi.

Noore loomakasvataja preemia laureaat on praktiseeriv noor loomaarst Laura Sääsk, kes töötab aretusspetsialisti ja loomaarstina tõusigade aretusühistus ning loomaarstina Kaubi Farmides. Komisjonile avaldas muljet, et Laura Sääsk on väga suure pühendumusega alustanud tööd seakarjade tervisealase nõustamise valdkonnas ning pooldab karjatervise probleemide tänapäevaseid lahendusi. Preemia suurus on 1200 eurot.

Nii tunnustus kui ka erialaseks arendamiseks suunatud toetusraha on ellu kutsutud produktiivloomadele pühendunud noorte tulevikulootuste õpingute ergutamiseks. Komisjoni esimees ja fondi ellukutsuja Anu Hellenurme sõnas laureaate välja kuulutades, et Teele Eskor ja Laura Sääsk on leidnud oma kutsumuse põhjendamatult keerulisse olukorda jäänud suurloomade kasvatamise sektoris.

"Laureaadid on üles leidnud ja ära tundnud oma tegutsemissoovi," sõnas Hellenurme. "Tänases olukorras on pühendumine loomakasvatussektori kestlikkusele meie kõigi heaolu tagav valik, sest lisaks loomade tervisele ja riiklikule toidujulgeolekule annab produktiivloomade kasvatus panuse ka ringmajandusse mulla tervise ja looduse tasakaalu säilimise kaudu. Kui noored inimesed võtavad vastutuse erialatarkuse, ühiskondliku aktiivsuse ja inspireeriva suhtumise kooskõlas, saame kindlad olla, et Eesti tulevik on heades kätes."

Noore loomaarsti-loomakasvataja fond on maaülikooli Joosep Tootsi Fondi juurde loodud allfond, mis toetab loomakasvatuse või veterinaarmeditsiini erialal õppivate üliõpilaste õpinguid. Lisaks tunnustab fond ka juba tööd alustanud noorte praktikute tegevusi, kelle tegevus on suunatud produktiivloomadele.