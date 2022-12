Aasta konsulent 2022 on Sirje Madisson

Kolleegide sõnul on Sirje Madisson maaettevõtjate ja põllumajandustootjate jaoks oluline tugiisik. Klientide tagasiside Sirje tööle on positiivne, ta on aus ja konkreetne. Kolleegid hindavad Sirje sõbralikkust ja abivalmidust. Et end pidevalt täiendada, osaleb ta aktiivselt koolitustel ja infopäevadel, samuti korraldab ta neid ise ning võtab aktiivselt osa ka Võrumaa Talupidajate Liidu tegevusest.