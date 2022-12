Värskelt saetud kuusk säilib toas kauem

Tema juures käiakse palju, sest ta annab puule värskuse garantii. „Ei tea, mida ma teistmoodi teen, aga puud säilivad hästi,” rääkis Kruusalu. Üks erinevus kaubanduskeskuste kõrval ja linnaplatsidel pakutavatest puudest on see, et klient saab võtta rehetoa seinalt sae ja puu ise maha saagida. „Käisin novembri keskel ühe ehituspoe juures ja seal pandi kuuski välja. Seega on need puud maha võetud juba novembri alguses. Ei saa eeldada, et need toas liiga kaua kestaksid,” lausus Kruusalu.

Aga jõulupuud peab õigesti hooldama. „Kui väljas on pakane, peaks puud enne tuppaviimist soojendama, muidu hakkab kuivama, enne kui suudab vett omastama hakata. Okkad juba kuivavad, aga vett ei saa kätte, sest tüvi on kinni. Teine probleem on see, et kui puu pole värskelt maha võetud, on lõikepinnale tekkinud vaigukiht. See takistab vee omastamist. Seetõttu tuleks puul enne paigaldamist jalga veel paar-kolm sentimeetrit lühemaks lõigata,” selgitas Kruusalu. Kasta võiks puud pigem sooja veega. „Kas just tulise, aga ikka sooja veega,” täpsustas ta.