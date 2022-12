Jõuluajal sööme kilo komme

Ehkki viimastel aastatel on palju räägitud, et magusasöömist võiks jõulukuul piirata ja kommi asemel lastele muud kinkida, siis kaupmeeste ja kommitootja andmed maiustuste müügi kahanemist ei näita.

Kalevi kaubamärki kandvaid komme valmistava Orkla Eesti turundusdirektor Annika Oja kinnitas, et jõulutootmise maht on igal aastal samas suurusjärgus ja müügistatistikast näeb ta, et jõulupakke ostetakse varasemate aastatega samas mahus. „NielsenIQ ja meie endi müügikanalite statistika näitab, et Eesti elanikud söövad aastas keskmiselt kuus kilo kommi-šokolaadi, sellest umbes kilo jõulude ajal,” sõnas ta.