Vaid kaks kommi päevas? Võimatu!

Tundsin end petetuna. Kuidas nii – juba minu koolipõlvest tuntud pakendid on välja vahetatud! Oleks siis, et uued ilusamad oleksid. Aga ma pole tegelikult ju mingi moodsa tootedisaini ekspert. Võib-olla tõesti on mudilastel nüüd kergem lihtsakoeliselt pakendilt lugeda, mis kommiga tegu. Pealegi pole ju kõige tähtsam, milline pakend välja näeb, vaid et kommid ikka sama maitsvad oleksid.