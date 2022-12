Seadus surub vallad tarbijana ebavõrdsusse

„Kogu see energia, mis peaks kuluma universaalteenuse üle juurdlemiseks ja analüüsimiseks, kulub ausalt öeldes muudele teemadele,” nentis Nõu.

Mandriomavalitsustes pole elevust 23. novembril riigikogus lõpuni loetud elektri­turu seaduse muudatuse üle, kuigi nüüd on neil võimalus osta 2026. aasta 30. aprillini elektrimüüjalt voolu universaalhinnaga, nagu senini kodutarbijatel, äri- ja vabaaühingutel. Selle vahega, et kohalikud omavalitsused (KOV) peavad korraldama energiamüüja leidmiseks riigihanke ja lõpetama kehtiva lepingu selles sätestatud tingimuste järgi.

„Riigihanke seaduse järgi on kohalikud omavalitsused ja nende asutused riigihanke­kohustuslased, seetõttu ostetakse elektrienergiat omavalitsustele ja selle asutustele hankega ja seda mitte ainult universaalteenuse korral, vaid igal juhul,” selgitas majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi avalike suhete nõunik Kadri Laube.

Riigihange suurendab ametnike koormust

Laube lisab, et ministeeriumile teadaolevalt ei tohiks ühelgi praegu universaalteenust pakkuval elektrimüüjal olla takistusi laiendada universaalteenust oma portfellis ka KOV­idele, kuid lõplik otsus tuleb teha kindlasti igal müüjal endal.

Pärnumaal Lääneranna vallas on aasta-aastalt silmitsi seistud energia säästmisega, seepärast oli KOVidele laienev universaalteenus vallale oodatud muudatus.

„Teatud tarbijad on vallas börsil ja tänane börsihind on palju kõrgem universaalteenuse hinnast,” märkis Lääneranna valla majandusosakonna juhataja Urmas Osila.

Ent müüja leidmiseks eraldi riigihanke korraldamisest ei arvata Läänerannas suurt midagi ega usuta, et see annaks erilist kokkuhoidu, pigem suurendaks ametnike koormust ja bürokraatiat. „Omavalitsustele oleks pidanud rakenduma samasugused tingimused, nagu seda tehti eratarbijatele,” arvas Osila, lisades, et valla hallatavad asutused kasutavad erinevaid pakette.