Kadunud 8500 hektarit võib põllumeeste toetusi vähendada

Kõige keerulisem on neil, kes on tootmis­suunda muutnud ja karjakasvatuse asemel rohkem vilja kasvatama hakanud.

Eesti on mitu aastat kimpus rohumaade tagasirajamise kohustusega ja sellest ei pääse põllumehed ka järgmisel aastal. Perioodil 2023–2027 on olukord aga teistsugune: kui varem võis kohustuse täitmata jätmisel väheneda rohestamise toetus, siis edaspidi on see osa baasnõuetest, mis tähendab, et karistused on karmimad.