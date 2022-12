Maaturism õitseb talvest hoolimata

Raplamaal asuva Paluküla Mäe talu perenaise Berit Kalle sõnul käiakse nende talus aastate ja aastaaegade lõikes stabiilselt. „Meil saab loomade ja lindudega kohtuda ja neid paitada. Talvel on just lumi ja loodus see, mis külastuse maagilisemaks muudab. Meid külastavad kõik, kes armastavad loomi ja linde,” rääkis ta.

Ka Liipa talu juhataja Tauri Vosman tõdes, et külastajaid talvel jagub ning pigem on näha tõusu. „Seda, kui palju inimesi meid külastab, mõjutab see, mis parasjagu Eestis ja maailmas toimub,” mainis ta.

Maale jõulumaagiat kogema

Aktiivset talvist külastatavust on märganud ka Liblikamaja juhataja Kärt Lutsar, ent suvi on siiski kõige rahvarohkem aeg. „Kuna oleme turismitalu, mis asub linnast veidi eemal, siis külastatakse meid pigem puhkuste ajal, kui peredel on rohkem aega koos linnast eemale saada. Talvel on inimesed töisemad ja paiksemad ega liigu niipalju ringi kui suvel.”