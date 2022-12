Taskuhäälingute põllule on laiali külvatud mitu põllumajandusteemalist saadet

Nendest neljast erinäolisest taskuhäälingust on pikimalt tegutsenud Wihuri Agri Targa Tehnika Kodu podcast. Selles antakse nõu, kuidas masinaid seadistada, saavutada suurim tööjõudlus, millised põllu- ja aiatehnika uudismudelid turule on tulemas ning kuidas alustada täppisviljelusega.

Wihuri Agri jaoks oli just podcast kuldne kesktee kliendini jõudmiseks. „Meil on nii palju teenuseid ja tooteid, millest tahaks rääkida, aga keegi ei viitsi praegu enam lugeda ja videoid teha on päris kulukas. Pidevalt tuleb sõita punktist A punkti B. Kaua sa ikka taustaks muusikat kuulad,” rääkis Wihuri Agri turundusjuht ­Ulvi Kullerkupp. Seega otsustatigi kuulmismeele kasuks.

Podcast’i võeti kui toredat väljakutset. „Mõtlesime, et kui ei tule välja, pole katki midagi ja keegi meid kuskil üles ei poo,” rääkis Kullerkupp.

Alguses polnud nad kindlad, kas keegi neid kuulama hakkab. „Kahtlesime, kas keegi meid kuulata tahab, kuna me ei ole sündinud raadiorääkijad,” meenutas ta. Pika töökogemusega turundusjuhina on Kullerkupule selgeks saanud, et ei tasu eeldada. „Kui hakkad eeldama, et sinu klient nagunii ei kuula, ära üldse hakka podcast’iga jändama.”

Esimene salvestus toimus nende enda nõupidamisruumis, seina peal olid mürasummutusmatid. „Tõmbasin telefoni podcasti salvestamise äpi, vajutasin record (salvesta) ja hakkasime salvestama,” meenutas Kullerkupp. „Esimene saade sündiski just enne lõikushooaega, rääkisime kombainide seadistamisest,” ütles ta. Saate kokkumonteerimiseks võttis Kullerkupp appi Youtube’i, kust leidis infot kokkulõikamise programmide kohta, lasi sobiva programmi IT-osakonnal endale arvutisse tõmmata ja hakkas vaikselt nokitsema.

Kui traditsiooniliselt on podcast’is üks või kaks saatejuhti, siis „Targa tehnika kodu” taskuhäälingus saavad saatejuhi rolli proovida oma ala eksperdid Wihuri Agrist. „Saadet juhib see inimene, kes tunneb valdkonda kõige paremini,” täpsustas Kullerkupp.

Podcast’is rääkimine on saatejuhtidele hea enesepeegeldus. „Kolleegid on öelnud: kui tore, lõpuks ometi kuulen, kui palju parasiitsõnu ma kasutan. Oleme ka uuesti salvestanud selle pärast, et inimene ei saagi oma siisitamisest lahti,” naeris ta.