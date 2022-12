Detsember on sombune nagu ikka

Detsembri päikesepaiste tunde on üle Eesti paljuaastase keskmisena ainult 21, sest peaaegu üheksa kümnendikku ajast on päike pilve taga. Suvekuudel on pilvist aega alla poole. Keskmine päiksepaiste kestus detsembris on Eesti eri osades üsna erinev: ilmavaatlusjaamadest kõige ­vähem on seda Kesk-Eestis Kuusikul (15 tundi) ja kõige rohkem keset Läänemerd Vilsandil (24 tundi).

Nii detsembri üldiselt suure pilvisuse kui piirkondlike erinevuste põhjus on see, et jahtudes kondenseerub niiskus õhust välja. Jahtumine tuleneb sellest, et suhteliselt sooja mere kohal niiskust kogunud õhk jõuab mandrile, mis on juba jahedam.

Meri hoiab suvist soojust maismaast paremini sellepärast, et vesi on liikuv – soojal ajal seguneb ja soojeneb umbes paarikümne meetri paksune pinnakiht, samal ajal kui pinnas saab soojeneda üksnes soojusjuhtivuse tõttu. Suve ja talve vaheldumisest mõjutatud pinnasekiht on vaevalt paar meetrit paks. Eriti vähe soojust eraldab maapind õhku siis, kui seda katab kohev lumi.

Mida rohkem õhk on merelt maismaale liikudes jahtunud, seda kindlamalt pilved moodustuvad – seega on mõistetav, miks sisemaal on talve algus kõige pilvisem. Siiski, ka Läänemerel katavad pilved taevast valdava osa ajast. Seda sellepärast, et õhuringluse mustrid kujunevad palju suuremas ruumimastaabis kui Eesti ja tema rannikumeri.