Põnevaid maitseid jõululauale saab loodusest

Eestis on vorstirohuna tarvitatud harilikku pune ürti, mida kadakate vahelt korjamas käidi. Kahjuks on seemnepoest ostetud seemnetest punel hoopis teine maitse, samuti poest ostetud harilikul punel. Loodusest korjatud pune on pehme maitsega ja lõhnab hästi, sobib lihatoitude, veganivorstide, kartulivorstide ja kruupide maitsestamiseks.

Liharooga ja salatisse

Metsloomalihaga sobivad kadakamarjad, neid võib jahvatada, et maitse paremini välja tuleks. Ka kuuseokkad, pihlakamarjad ja pune on hea kooslus. Ise jahvatan need mikseris peeneks ja segan soolaga vahekorras üks ühele. Nimetame seda metsamaitseks ja kasutame ahjuprae valmistamiseks. Ka šnitsleid võib sellise seguga maitsestada, paneerimiseks kasutan rukkijahu, see annab põnevama maitse.

Kui teha liha ja ubadega rooga, sobivad maitsestamiseks iisop ja piparrohi. Mõlemad mõjuvad ka seedimisele hästi. Kastmetes võib tarvitada kuivatatud seenepulbreid ja maitsetaimi.

Hapukapsale võib lisada kadakamarju, aga ka jõhvikaid. Hapukapsasalat sibula ja jõhvikatega näeb ilus välja ja on tervislik. Ilus ja maitsev ­salat on riivitud kõrvits koos ebaküdoonia või muu hapu siirupiga ja jõhvikate või pohlamarjadega. Traditsiooniline salat on marineeritud kõrvits, kuhu võib samuti marju juurde panna.

Verivorsti ja seaprae kõrvale sobib pohlamoosi asemel ka valepohlamoos ehk õuna-pihlakamarjamoos. Metsamarjadest võib katsetada lodjapuumarjamoosiga.