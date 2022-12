Kvaliteetne nelk jätab paberile õlise pleki

Kuivatatakse päikese käes palmilehtedega kaetult. Õiepungi kuivatatakse (fermenteeritakse) seni, kuni nad painutamisel iseloomuliku praksatusega murduvad. Pärast fermenteerimist kvaliteetse nelgi elastsus taastub, nii et nelgipunga ei ole võimalik käte vahel katki murda. Niiviisi fermenteeritud õiepungad on punakaspruunid ja väärtuslikumad kui otseses päikesepaistes või tulel kuivatatud ja mustaks muutunud õiepungad. Nüüdisajal kasutatakse spetsiaalseid kuivatusruume, kus temperatuur on kuni 40 kraadi.

Nelk ravimina

Nelk sisaldab 15–21% eeterlikku õli, mille põhikomponent on eugenool. See on antiseptiline, valuvaigistav ja rögalahtistav ühend. Veel leidub nelgis rohkelt teisi bioaktiivseid flavonoide, tanniine, triterpeene, steroole ja glükosiide, mis kõik on ravitoimega.