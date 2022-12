Puuküttega ahjus küpsevad hõrgutavad road

Nimekiri toitudest, mida puuküttega ahjus saab valmistada, on pikk. Tegelikult pole selles midagi uut, pigem vastupidi. Niimoodi on süüa tehtud aastasadu. Suurim erinevus, mida elektriahi pakub, on täpselt kontrollitud temperatuur. Kui sa pole varem puuküttega ahjus süüa teinud, tasub alustada tasa ja targu ning oma ahju tundma õppida.

Lihtne reegel on, et kui ahi on köetud ehk tukid ära põlenud ja söed tulipunased, tuleb veel pisut oodata. Las söed jahtuvad ja ahi läheb ühtlasemalt kuumaks. Poole tunni kuni tunni möödudes võid vaadata, mis ahjus toimub. Ahi peab olema küpsetamiseks mõnusalt kuum. Kui sa ei kavatse just süte sees või peal küpsetada, lükka söed potile ruumi tegemiseks tahapoole. Ahjupott peab olema kuumakindel, samuti ei soovitata kuuma ahju panna jääkülma potti.

Kui toit on ahju pandud, ei tohi seda sinna unustada. Esialgu tuleks vaadata pigem tihedamini kui harva, sest söed võivad potti ühest servast kuumutada. Vajadusel tuleb potti keerata. Võid ahjus ka termomeetrit kasutada, aga ära jäta seda ahju.

Puuküttega ahjus on õhk väga kuiv, see tekitab toidule krõbeda kooriku. Ent ole ettevaatlik, et toit liigselt ei kuivaks.