Kalevi uued kommipakendid tekitavad nurinat

"Miks see uus välimus nii inetuks on timmitud. Šokolaadi ostmata ei jäta, kuid kellelegi sellist kinkida enam ei soovi."

"Kuidas on võimalik, et Kalevi juhtkonnas või turu-uuringu grupis mitte keegi ei maininud, etsee radioaktiiv-oranž disain eemaletõukav on?"

"Oh jumal tänatud, et mul mõttekaaslasi on! Erakordselt jube kujundus. Täielik odav säästukas."

Orkla Eesti turundusdirektor Annika Oja:

Kaubamärgil Kalev on pikk ajalugu, mille jooksul on pakendid mitu korda muutunud. Käesolev muudatus on tõesti viimaste aastakümnete suurim ja hõlmab kogu tooteportfelli ajakohastamist, mistõttu oleme saanud ka väga mitmesugust tagasisidet.

Ajakohastamine ei tähenda ainult visuaalset muutust, vaid uus pakendikontseptsioon väljendab paremini maiustuste tarbijate tänaseid väärtusi –seame esikohale jätkusuutliku tootmise ja tarbimise, tervislikumad tooted ning uued põnevad maitsekombinatsioonid.

Paljude lemmik ananassikomm uues pakendis. Foto: Orkla

Orkla Eesti üks eesmärk on muuta aastaks 2025 kõik meie toodete pakendid 100% taaskasutatavaks ehk ringlusse võetavaks. Kõige selle kõrval ei saa me toidutootjana unustada toiduohutust ja -kvaliteeti ning töötame pidevalt selle nimel, et meie uuenevad pakendid hoiaksid tooted jätkuvalt kvaliteetsed. Vähem tähtis pole, et aina tihenevas konkurentsis peame poeletil silma paistma.

Seega, lisaks eelnimetatule on meie eesmärk siduda Kalevi seni üsna kirju ja eriilmeline valik ühtseks tugevaks ja äratuntavaks tervikuks.

Tänasele pakendiuuendusele eelnes põhjalik eeltöö, kus viisime muu hulgas läbi brändiauditi, kogusime turuandmeid, korraldasime tarbijauuringuid, fookusgruppe ja poevaatlusi. Oleme väga tänulikud meie strateegilistele turunduspartneritele, kes on aidanud meil ideed ellu viia: brändistrateegiaga aitas meid Brand Manual, loovlahendustega Tank ja pakendikontseptsiooniga Koor.

Esimesed uued pakendid jõudsid tarbijateni 2022. aasta juunis Kalevi šokolaaditahvlite näol, mis lisaks uuele väljanägemisele said 100grammiste puhul ka 20% õhema kilepakendi ning 200grammiste šokolaadide kilepakendi vahetasime üldse paberpakendi vastu. Pralineekommide etiketid muutusid käesoleva aasta septembrist ning tänu aastate jooksul edasi arenenud pakkematerjalidele oli meil võimalus loobuda liimitavatest etikettidest –uued etiketid hoiavad neile antud kuju ja toote kvaliteet säilib.

Lisaks on hea meel öelda, et uued pralineekommide etiketid on valmistatud materjalist, mis on toodetud 70% ulatuses taaskasutatud materjalist ja muudatusega hoiame aastas kokku ligi kaks tonni liimi. Täies mahus vahetuvad kõik Kalevi toodete pakendid 2023. aasta lõpuks.

Rääkides pakendiuuenduse visuaalsest poolest, siis valikusse jääb nii traditsioonilisema väljanägemisega kui ka eksklusiivsemaid kinketooteid. Usume, et meie värsked, kestlikumas pakendis, rõõmsalt särtsakad ja modernsed pakendid teevad hea maiustuse leidmise veelgi lihtsamaks ja pakuvad elamust nii olemasolevatele kui uutele tarbijatele.

Kas Kalevi kaubamärki kandvate kommide koostist on viimastel aastatel muudetud?

Kalevi kommide retsepte me muutnud ei ole. Kasutame kommide tootmisel looduslikke toormeid ja nende maitsenüansid muutuvad ajas. Kui räägime kaugemast minevikust, siis kindlasti on muutunud toormete kvaliteedinõuded ja pakkematerjalid ning seegi võib maitset mõjutada. Pealegi on igal inimesel põhimaitsete osas personaalne maitselävi ja näiteks 85 protsenti toidu maitsest moodustavad lõhnaühendid.