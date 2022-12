"Moodsa talu" taskuhääling avab toidutootmise isiklikumat poolt

Eestimaa Talupidajate Keskliidu tegevjuhi Kerli Atsi sõnul on tegemist põneva sarjaga, mis toob kuulajateni lood Eesti väiketaludest. „Podcastis räägime, et piim ei ole vaid piim ja õun vaid õun vaid, et puhta toidu tootmine on ka poliitiline ja sügavalt isiklik avaldus selle kohta, kes me tahame olla ja millises maailmas loodame elada.“