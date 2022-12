Looduskalender ⟩ Tuisutaadi ootuses

Otsi kuuske!

Jõulukuuse valmisvaatamise aeg on käes, jõulueelsed nädalavahetused tasubki nüüd kulutada kodu- või maakodu metsas ringiuitamiseks ja roheliste käharpeade sakutamiseks. Nii mõneski muidu lehtpuude kardina taga vaikselt sirgunud kuusenoorukis võib avalduda soov tulla tubaje. Või on see hoopis seal karjamaa servas kasvanud pisike nups, kelle viis aastat tagasi kraaviperve niites alles jätsid, ning kellest nüüd tõeline kaunitar on sirgunud. On õige aeg jõulukuuse väljavalimiseks ja läbirääkimisteks, kas lõhnav-vaigune ikka tahab jõulumellu tulla.