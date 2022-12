Virtsu saab mõne aasta pärast promenaadi ja rannahoone

Ligemale 30 aastaga on K.MET arenenud Kõmsi külas kunagise kolhoosi töökotta, garaaži, kombainikuuri ja kaarhalli mahutatud katusealustes sedavõrd suureks, et karjuv vajadus on avarama tootmispinna järele. Võimalus terendub ettevõttele kümmekonna kilomeetri kaugusel Virtsu endise kalatööstuse alal, mille üle kaheksahektarise kinnistu eraettevõte mullu kevadel ostis.