Geograafiline tähis kaitseks Eesti rukkileiva koostist

Koja juhatuse liige Meeli Lindsaar märkis taotluse esitamise kohta, et rukkileivale kaitstud geograafilise tähise (KGT) andmine on nii Eesti riigi mainele kui ka rukkileivale märgilise tähtsusega samm. „Võib olla me igapäevaselt ei mõtle sellele, et rukkijahust leival on üsna unikaalne positsioon, kuna kogu maailmast kasvatatavast teraviljast moodustab rukis vaid 1,5%,“ rääkis Lindsaar.

„Siiamaani on meie toidutoodetest saanud kaitstud geograafilise tähise sõir ja Eesti viin. On igati loomulik, et anname rukkileivale selle auväärse koha, mida leib on meie rahvale ammusest ajast tähendanud. Rukist nimetatakse Eesti rahvusviljaks ja võib öelda, et traditsioonilisel valmistamismeetodil juuretise toel kääritatud taignast valmistatud magus-hapu leib on Eesti köögi sümboliks. See loob Eesti maaga väga tugeva mainepõhise seose,“ lisas ta.

Rukkileiba hakati Eestis sööma 11. sajandil ning on olnud läbi aegade peamiseks toiduaineks kuni 20. sajandi alguseni. Leib on Eesti rahvapärimuses kogu toidu ja elatusvõimaluse sümbol, väljendid „leiba teenima“ ja „leib on laual“ tähendavad, et inimesel on tööd ja teenistust ning et pere tuleb toime.