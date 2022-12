Kanepitee tootja: Ma peaks ammu sellest sõltuvuses olema

Ettevõtte tegevjuhi Kelly Uuki sõnul ei ole nad siiani veel ühtki negatiivset klienditagasidet saanud, mis annab alust eeldada, et kliendid on rahul.

CBD-d ehk kannabidiooli sisaldav taimetee on rahustava toimega ning tagab sügava une. Uuk sõnas, et temalt on palju küsitud, kas teest võib ka sõltuvusse jääda, aga selle pärast muretsema ei pea. "Ma peaks ammu juba sõltuvuses olema, sest olen aasta jooksul seda teed ikka väga palju joonud," sõnas ta.