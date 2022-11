Väiketootjatel käib kibekiire jõulupakkide kokkupanek

OÜ Ecomari põhjamaiseid marju saab jõulukingina osta juba mitu aastat. „Huvi tänavu on võrreldes varasemate aastatega sarnane. Meil on palju püsikliente, kes on saanud kingitustele nii positiivse tagasiside, et on jäänud neid ka edaspidi ostma,” rääkis Ecomari tootejuht Kairi Niinepuu-Mark.

Pajumäe talu peremehe Viljar Veidenbergi sõnul on suurem pakkide koostamine tänavu varem lahti läinud. „Võrreldes eelmise aastaga on juustukerasid rohkem läinud, loodetavasti kestab see detsembrikuuni välja.”

Ka Altmõisa külalistemaja nentis, et huvi kingipakkide vastu on elav, ilma et nad oleksid pakke reklaamima pidanud. „Kuna tööd on viimase kahe aastaga võrreldes rohkem, täidame sel aastal ainult tellimusi alates 20 pakist,” ütles külalistemaja juhataja Anna Regina Kabral.

Padise Kastell valmistab jõulupakke kolmandat aastat. Kastelli perenaise Heleen Välba sõnul on tulnud suurtellimusi nii äriklientidelt kui eraisikutelt. „Praegu on vara öelda, milliseks kujuneb lõplik tellimuste arv, sest kogemus näitab, et sageli otsitakse viimase hetke kingitust veel päris enne jõule. Samas teevad firmad sel aastal jõulupakke vähem, ka on eraisikute rahakott õhem ja kinke valmistatakse ise.”

Kohalik maitseb hästi