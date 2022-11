Mahetooted muutuvad järjest kenamaks

Eesti on mahemaa pinna poolest Euroopa tipus. „Meil on ligi 23 protsenti mahemaad. Aga arenguruumi on, et sealt jõuaks meie toidulauale rohkem mahetoitu ja et suudaksime selle eest ka maksta. Tootmine peab muutuma suuremaks, et maht kasvaks ja hinda saaks alla tuua,” selgitas Kruuse.

Riik on alustanud laste­aedade ja koolide mahetoidu programmidega, mille eesmärk on motiveerida ja luua tulevikubaas väikeettevõtjatele, et nad saaksid kindlad partnerid, kellele oma toodangut müüa. „Oleme alustanud pilootprojekti, kus need lasteasutused, kes kasutavad vähemalt 20 protsendi ulatuses mahetoitu, saavad maaeluministeeriumi algatatud programmist toetust. See on ju selge, et mahetoit võiks kõigepealt jõuda laste lauale,” ütles Kruuse.