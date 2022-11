Küttepuude kaitseks kallis turvasüsteem?

Ikka mõtled, kui palju on neid, kes käe võõrasse riita pistavad seetõttu, et päriselt on häda käes, ja kui palju neid, kes lihtsalt näevad võimalust hõlptulu teenida. Teagi, kumb variant halvem on. Ühed halvad mõlemad: on meil siis neid, kel häda käes, nii palju või on palju neid, kelle südametunnistus laseb teise inimese töö, vaeva ja vara kallale minna. Millegipärast kaldun arvama, et seoses sellega, et küttepuu on hinda läinud, on see varaste jaoks ressurss, millele käpa pealepanek väärib küünlaid. Paraku varastatakse kindlasti ka nende tagant, kel ongi väga raske, aga teadmine, et vähemalt puuriit on õues ja toa saab soojaks, on seni natukenegi lohutust pakkunud.