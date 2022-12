Jagage oma jõulusära! ⟩ Nutikad kodukaunistajad loovad jõuluilu ka autojuppidest ja puudlikarvadest

Jõulutuled pokaalis. Foto: Anne Ivask

Õlifilter ja puudlikarvad

Üleskutsele vastuseks tulnud pilte vaadates jääb Maa Elu toimetusel ainult tõdeda, et kui kokku saavad oskused ja hea fantaasia, on tulemuseks midagi väga ilusat ja unikaalset. Andrei Sokolov saatis meile foto isetehtud jõulupuust ja ehetest.

Millest see jõulupuu siis koosneb? Vastused võivad teid üllatada. Tormiga murdunud männipuu on sätitud jalale, mis valminud vanast autoosast. Ka lilleõied on sündinud vana auto õlifiltri võrgust.

Kui puud kaunistavad klaasmunad on ostetud, siis jõulumunad on vilditud oma musta puudli karvadest, nii saadud mustad jõulumunad on kaunistatud pärlitega.

Isetehtud jõulupuu. Foto: Erakogu

Lapse tuppa kerkis talvevõlumaa

Jõulud on imede aeg ja miks mitte sättida üles väike talvine võlumaa oma lastele. Näiteks Triin Tokko saatis meile foto oma noorema lapse toas olevast väikesest jõulumaast, mille ta ise valmis sättis. "Algas see juba eelmisel aasta, kui preili soovis roosasid jõulupuid. Kasutades jõulukarda, tegin jõulupuud. Juurde väiksemaid asju ja ongi pisike jõulumaa valmis," jagas ta näpunäiteid.

Jõulumaa lapse toas. Foto: Triin Tokko

Elupuude löövad särama

"Lumi paneb kõik särama! Pügatud elupuud valgusrüüs," kirjutas meile Rena Süsta, kes oma pühadeehtes aiast pildi saatis. Kenasti pügatud elupuud on saanud ehteks valgusketi ja koos puude juurde sätitud jalgrattaga moodustavad need lumemütsi all lummava kompositsiooni.

Valgusehtes elupuud. Foto: Rena Süsta

Sõitsid saanid ...

Päkapikk ja saan koduaias. Foto: Erakogu