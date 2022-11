Ebatsuuga on tänuväärne jõulupuu

Kevin McCallisteri jõulupuu?

Mõnel pool peetakse ebatsuugat hea kasvuga kuuseks, millel lihtsalt pikemad, paksemad ja pehmemad okkad ja isemoodi käbid. USAs kaubeldakse jõuluajal koonusjaks trimmitud ebatsuugadega hoogsalt juba umbes sada aastat, neid eksporditakse üle ilma ja neid on mitut sorti. Menufilmis „Üksinda kodus” näeme uhkelt ehituna väidetavalt just eba­tsuugasid.

Pole vähem tähtis seegi, et okkad püsivat ebatsuugal küljes märksa kauem kui kuusel ning asjatundjad kinnitavad, et koguni neli nädalat võib selles asjas olla hooleta. Lisaks peaks ebatsuuga kandma raskust kuusest paremini ja neile, kes jõulupuud ohtrate ehetega kaunistada armastavad, sobib see hästi.

Kõrge ja paksu nahaga

Ebatsuuga puit on väärtuslik ja seda peetakse üheks tähtsamaks töönduspuuks maailmas. USA ja Kanada looduskaitsjad pingutavad, et kaitsta vanu ebatsuugasid röövraidurite eest, aga väärikad puud kaovad siiski üksteise järel. Teadaolevalt kõrgeim neist on maha võetud Kanadas Vancouveri saarel – 128meetrine. See puu kuulub ka vanimaks elanud puude nimekirja, kirjas on 1375 aastat vana ebatsuuga.