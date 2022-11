Maale kolimise kaaslaenu saab taotlema hakata uuel aastal

Valitsus kiitis 17. novembril heaks maale elama minemise pilootprogrammi laiendamise, seega uuest aastast saavad maale kolimiseks Maaelu Edendamise Sihtasutuselt kaaslaenu taotleda kõik, kelle koduasulas elab vähem kui tuhat elanikku ja kes ei ela Harjumaal ega mõnes linnas.

MESi juhatuse liige Meelis Annus sõnas, et pilootprojekti esimene aasta näitas kahte asja: turutõrge on olemas, sest maal asuva kinnisvara tagatisväärtus on väiksem ja kaaslaenu võimaluse abil on enamik panku nõus maapiirkonda laene andma. „See andis kindluse, et saame pilootprojekti laiendada ka teistesse maapiirkondadesse,” sõnas ta. Telefonikõnesid võimaliku laienemise kohta sai MES kohe projekti alguses. „Lisaks soovisid mitme omavalitsuse esindajad ja ettevõtjad selle meetmega nende valdade tööjõupuudust leevendada,” lisas ta.

Annus rõhutas, et tegu pole uue projektiga, vaid 2021. aastal alguse saanud pilootprojekti laiendatakse. „Muudatuse peab kinnitama MESi nõukogu. Loodan, et see juhtub lähikuudel. Pärast seda saame laene väljastada ka teistesse piirkondadesse.”

Projekti maht on viis miljonit eurot, mis tuleb MESi eelarvest. Seni on kaaslaenu saamiseks esitatud 25 taotlust, millest on rahuldatud 19 summas üle 996 000 euro, seega on edaspidiseks alles umbes neli miljonit. Kui projekti eelarve ulatuses on kaaslaene väljastatud, tehakse sellest kokkuvõte ja otsustatakse, kas projektiga jätkata.