Armastatud pühadetoit on inimestele mitmeti väga kasulik

Nimelt on pühadeperioodil poodidesse ja ka meie toidulauale jõudvad veretooted meie organismile väga kasulikud. Maa Elu raadiosaatele antud intervjuus sõnas Zilmer, et lihtsustatult võib öelda, et ilma rauata ei saa me toota sellist energiat, mida meil vaja on. Ka ravimite n-ö kahjutuks tegemise süsteemides on rauda vaja. „Nii et kui teil on raua defitsiit, ja paraku on see sage, siis on teil on nendes asjades probleemid. Ja ka ravimite kõrvalmõjude tõenäosus on suurem,” sõnas ta.