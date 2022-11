Jahimehed: ka riigiinfo telefon võiks olla positsioneeritav

Siiski näevad jahimehed veel arenemisruumi, kuidas liiklust nii metsloomadele kui ka liiklejatele turvalisemaks teha, vahendavad ERR-i raadiouudised . Üks murekoht on riigiinfo telefon, mis võiks nende hinnangul olla sama moodi positsioneeritav nagu häirekeskuse number 112.

Projekti “Ulukid teel” juhi Urmas Salmu sõnul hukkub teedel iga päev umbes 14 metskitse, nädalas umbes ka kolm põtra ja kolm metssiga. Kui inimkannatanuid õnnetuses pole, peaks õnnetusest teada andma riigiinfo telefonil 1247, kui see pole paraku positsioneeritav, mis tähendab, et pimedas ja hämaras toimunud õnnetuse puhul ei pruugi liikleja osata öelda, kus ta täpselt on, seega võib ka jahimehel kohapeale jõudmiseks kuluda palju aega.