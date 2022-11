Mullasüsiniku töötuba: otsekülv ja minimeeritud harimine ei ole imerelvad

Juba enne töötoa toimumist oli registreerumise aktiivsusest näha, et ettevõtjate ja organisatsioonide huvi süsiniku jalajälje ja süsiniku mulda sidumise vastu on suur.

Saanud oluliseks teemaks

Eesti Maaülikooli mullateaduse professor Alar Astover sõnas, et kui 15 aastat tagasi kõik haigutasid mullateadlaste jutu peale, siis nüüd ollakse süsiniku teemadest väga huvitatud. Kahjuks pole tema sõnul võimalik öelda ühte numbrit, kui palju muld süsinikku seob ja kui palju sealt kaob – see oleneb alati konkreetsest kohast.

Orgaanilise süsiniku varu kaardistamine on väga keeruline, seal on palju aspekte ning üldistused on tema sõnul meelevaldsed.

Orgaanilise süsiniku varu kaardistamine on väga keeruline, seal on palju aspekte ning üldistused on tema sõnul meelevaldsed. Eestis on kõigis muldades süsinikuvaru vähenenud, selle parandamine on väga kallis ja keeruline, ühtlase taseme hoidmine on juba väga hea saavutus.