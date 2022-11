Neljapäevast saab esitada uue aasta kalastuskaardi taotlusi

Veebis saab kalastuskaardi osta ainult endale. Keskkonnaametis kohapeal saab kalastuskaardi taotluse üle anda ka teise isiku eest. Selleks on nõutav taotleja kirjalik volikiri. „Põhjus on selles, et lisaks kalapüügiõigusele võetakse kalastuskaardiga ka kohustus esitada püügiaruanne. Me ei tohi lubada sellist olukorda, kus keegi võtab näiteks teise teadmata talle püügiaruanne esitamise kohustuse, mis võib endaga kaasa tuua ka rahalise karistuse. Seetõttu peame kindlalt veenduma, et kalastuskaardi ostja on seda tõepoolest soovinud,“ selgitas Keskkonnaameti jahinduse ja vee-elustiku büroo juhataja.