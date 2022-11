Looduskalender ⟩ Lumele kirjutatud jäljeraamat peletab looduspimedust

Eks see vana tava on hääbumas tänapäevase ühiskonna abitukstegeva looduspimeduse süvenedes. Kas märkate, et metsarajal on oksake murtud, keegi on siit läinud? Või kui leiate kevadel matkarajalt karukakahunniku ja selle taustal selfit teete, siis kas jääb silma, et mõni meeter edasi on aurav rohekas kakarida ja suure jälje kõrval ka üks vähemnähtav pisike ning et kõige targem oleks sellest paigast kiiresti jalga lasta?

Aga on üks aeg, kui kogu looduses toimuv on mustvalgelt näha igaühele, kes kummarduda viitsib. See on värske lumega jäljeraamat.

Aknaalune ööelu

Ja jäljeraamatu esimesteks lehekülgedeks ei pea isegi metsa minema. Öövarjus on põnevad tegelased ka ümber maja askeldanud. Vares va hallivatimees on naabrite aia taha viidud kollasest pakendikotist hapukoorepaki hiivanud ja natuke aega seda mu magamistoa akna all rappinud. Kohati on ta pikkade hüpetega seda raputanud ja siis jälle pead raputades rahulikult edasi jalutanud. Mingil hetkel on ta hirmunud millegi peale ja siis pakikese nokka haaranud ja hopsti minema lennanud, jäljerea lõpus on veel ühe tiiva maapuude.