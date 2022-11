Aasta mesiniku tiitliga tunnustati Risto Raimetsa

26. novembril toimunud EML-i üldkoosolek valis tänavuseks aasta mesinikuks ülekaalukalt Risto Raimetsa. Risto Raimets on Eesti Maaülikooli taimetervise õppetooli ja rakendusentomoloogia teadur, osalenud mitmes mesilasi puudutavas töös, näiteks 2019–2021 toimunud ForBee projektis „Mesilaste hukkumise vähendamise võimalused“. Tal on doktorikraad aastast 2019, mil ta kaitses töö „Exposure effects of synthetic and biological pesticides on honey bees and bumble bees“ (ek „Sünteetiliste ja bioloogiliste pestitsiidide mõjud meemesilastele ja kimalastele“).

Tänavu septembris valiti Raimets rahvusvahelise mesinduskongressi EurBee 10 presidendiks aastateks ning järgmise kongressi toimumiskohaks aastal 2024 Tallinn. EurBee on suursündmus mesindusteadlaste ja mesinike hulgas. „EurBee Tallinnasse toomine on oluline kogu Eestile – tahame Eesti ka mesindusteaduse valdkonnas maailmakaardile tuua,” ütleb aasta mesinik. “Sedavõrd suure hulga teadlaste ja mesinike Eestisse toomine on kahtlemata suur asi meie mesindusteadusele, aga samas loob see suurepärase võimaluse tutvustada ka Eesti (digi)kultuuri, loodust ja maitseid. Looduse ja maitsete all pean silmas ka Eesti mett ja meie mesilaste korjealasid, mida maailmale tutvustada,” lisas ta.

Teadustöö kõrval on Risto Raimets ka aktiivne mesinik, kes on kasvatanud oma Peipsi kandis asuva Sumila mesila juba neljasaja mesilaspereni. Mett müüakse mitmes Eesti kaubandusketis.

EML tunnustab ka mesinikega head koostööd teinud põllumehi ja muu valdkonna esindajaid. Seekord sai mesilaste sõbra tiitli Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskooli kauaaegne direktor Arnold Pastak, kes on seisnud kogu oma direktoriks olemise aja mesindusalase hariduse edendamise eest. Olles ise pühendunud põllumajandusele, on tänu tema ideele ja algatusele rajatud Olustvere mõisakompleksi mõnus kampus, kus muude õppehoonete hulgas on spetsiaalsed ruumid ka mesinike õppeks.

Arnold Pastak Foto: Erakogu

Praegune Olustvere meekoda oli varem mõisa meierei, kuhu mesindusõppe taasavamise ajal rajati Arnoldi eestvedamisel korraliku inventariga mesinike õppehoone. Eesti mesinikud teavad, et neile põleb Olustvere maamajanduskoolis alati roheline tuli, nad on alati oodatud õppima, külastama või kooli ruumides infopäevi ja koosolekuid korraldama.

Varem on aasta mesilaste sõbra tiitel antud muude seas Kersti Kaljulaidile, Jüri Ratasele ja Marianne Rosenfeldile.