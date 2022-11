Doktoritöö: eeterlikke õlisid saab kasutada kartuli-lehemädaniku tõrjes

Neda Najdabbasi kaitsmisele tulevast doktoritööst "Alternatiivsed biotõrje strateegiad kartuli-lehemädaniku integreeritud tõrjeks. Alternative Biocontrol Strategies in the Potato-Phytophthora infestans Pathosystem for Integrated Management of Late Blight" selgub, et kaubanduslikke eeterlikke õlisid ja taimeekstrakte on võimalik kasutada kui botaanilisi fungitsiide.