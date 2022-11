Sügiskool viis tudengid toidulaborisse ja uuenduslikesse ettevõtetesse

Tõrva Noortekeskuses selgitas Mare Vahtre (Eesti Teadusagentuur), mis on teadusmahukas ettevõte ning kuidas sellise ettevõtte edu tagada. Ta julgustas noori alustama oma ettevõtlusega juba õppimise ajal, mil on ligipääs suuremale kontaktivõrgule ja tugistruktuuridele ning kaasama oma projektidesse erinevate kompetentsidega inimesi. Samuti rõhutas, et ei tohiks unustada oma ärimudelit pidevalt üle vaadata ja muutunud oludega kohandada.

Tema järel rääkis Siim Kabrits oma teadusettevõtluskogemusest. Ta tõi välja, et toota oskab igaüks, sellest olulisem on idee ja pidev arendustegevus. Alati leidub võimalus, kuidas oma ideid ellu viia ja parem ongi kui keegi pole varem midagi taolist teinud. Kuna Eesti turg on väga väike ja konkurents suur, siis tasub alustada vaid väikseid nišši tootmisi. Selleks, et õhin otsa ei saaks, tasuks siseturul ja lähiriikides konkureerimise asemel teha teiste sarnaste tootjatega koostööd suurtel välisturgudel läbi löömiseks. Meil on unikaalne puhas loodus ja lihtsasti jälgitavad tarneahelad, see kuvand aitaks müüa Eestis toodetavat toitu oluliselt kallimalt. Kui ei saa müüa suurt mahtu, saab müüa ka oma unikaalseid teadmisi. Selleks tasub teha korraga rohkem erinevaid katseid, siis on ka õnnestumisprotsent suurem. Uuringute korraldamisel tuleb olla tähelepanelik, kellele jääb intellektuaalomand, kuigi patent iseenesest ei ole kunagi piisav, on vaja ka olla teistest ees ja luua endale tugev nimi.