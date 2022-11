Parim mahetootja kasvatab Saaremaal ohustatud tõugu lehmi

Parim mahetoit 2022 on Minna Sahver OÜ marmelaad tumedas šokolaadis “Rabade maitsed” ja parim mahejook Eco Flora OÜ Mahe metsmustika ja mustasõstra glögi.

„Õnnitlen kõiki võitjaid ja tänan kõiki konkursil osalejaid! Kõik tooted, mida žüriis maitsta saime, olid väga tasemel nii maitse kui ka turunduse poole pealt,“ kommenteeris maaeluminister Urmas Kruuse. „Mul on hea meel, et mahetooted on järjest enam populaarsust kogunud ja meil on palju edumeelseid tootjaid. Oleme teinud mitmeid samme, et mahetoitude populaarsust kasvatada. Sel sügisel alustasime programmiga, kus võimaldame lasteaedadel ja koolidel senisest enam mahetoitu pakkuda,“ lisas ta.

Muutunud toidujulgeoleku olukorras on tema sõnul väga tähtis ennast põhitoiduainetega ise ära varustada ning mahetoodetel ja omakasvatud mahetooraine väärindamisel on siin oluline koht. "See, mis täna tundub meile kallis, võib olukorra muutudes ja ka meie teadmiste kasvades olla tegelikult hoopis odav,“ lisas maaeluminister.

Konkursil osalenud toodete hulk tundus suurem ja põnevam kui kunagi varem, seda eelkõige tänu jookide kategooriasse kuuluvate toodete rohkusele.