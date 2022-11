Ahjukütmise põhiprobleem tuleneb uutest ehitustrendidest

Peamine, mida tuleb ahju või kaminat iga päev küttes silmas pidada – tuli peab põlemise ajal korralikult õhku ­saama. Jaanuse sõnul juhtub vaegpõlemisel kõikide küttekolletega see, et kui põlemisõhku ei ole, tõmbab see temperatuuri alla ning olgu puud nii korralikud ja kuivad kui tahes, tekib tohutul hulgal tahma ja tuba ikkagi soojaks ei saa. „Arvamus, et mida kauem põleb, seda rohkem sooja saab, ei vasta tõele. Tegelikult on vastupidi: kui tuli summutada, on põlemistemperatuur madalam ja toas vähem sooja.”

Jaanuse sõnul on see viimase aja nähtus, sest majad ehitatakse niivõrd tihedad, et tuulepojal pole mingit võimalust ahju pääseda. „Majadel on tihedalt aknad-uksed ette pandud ja siin ei aita isegi see nõks, mida vanemad inimesed kasutavad, et hoiavad ahju ust veidike paokil,” rääkis Jaanus.