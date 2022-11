Glüfosaadi kasutusloa pikendamine kulgeb konarlikult

Selle aasta maikuus kinnitas ECHA, et glüfosaat põhjustab tõsiseid silmakahjustusi ja on vee­organismidele mürgine, kuid selle klassifitseerimine kantserogeeniks pole õigustatud. Nüüd oodatakse teadusekspertide järeldusi 2023. aasta juuliks.

Liikmesriigid blokeerisid taas Euroopa Komisjoni ettepaneku pikendada glüfosaadi müügi­luba aasta võrra, kuid ilmselt kiidetakse see siiski heaks ­enne 15. detsembrit. Glüfosaat on euroliidus ja Eestis heaks kiidetud just selle kuupäevani.