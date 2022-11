Metsaomanik saab ilma raiumata metsa teenima panna

Loodushoiu Fondi juhatuse liikme Pille Ligi sõnul pole vabatahtlik loodushoid ja selle rahastamine erasektori poolt uus teema. „Süsinik on vaid üks ehk kõige kõlavam osa teemast. Meie fond loodigi selleks, et maaomanikel oleks keegi, kes turureeglid talle lahti seletaks, et ei tekiks oht petta saada,” rääkis Ligi.