Kooli lõpetavaid metsandusõpilasi krabatakse tööturule üksteise võidu

Luua metsanduskoolis metsanduse eriala lõpetanute hulgas on SA Erametsakeskus juhatuse liige Gunnar Reinapu, kes jätkas õpinguid Eesti Maaülikoolis. Tema kogemuse kohaselt annab praktiliste ­oskuste ja põhjalike baasteadmiste omandamine Luual ning seejärel akadeemiliste ja teaduslike suundadega kinnitamine parima võimaliku arusaama vastutustundlikust metsakasvatusest ja tasakaalu säilitamisest looduses. Erametsakeskuses töötavad ja vajatakse mõlema kooli spetsialiste, kuid nõutavad oskused sõltuvad ametikohast.

„Näiteks praktilises metsamajanduses on selge eelis nendel, kes on tulnud Luualt, samas on ülikooli taustaga inimesed eelistatud metsandusliku sisuga analüüside ja dokumentide loomisel ning uuringute tõlgendamisel,” täpsustas Reinapu.