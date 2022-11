Loodus kaameras: porgandeid mugiv rebane ja maisi matsutav karu

Kui õhtul hakkab hämaraks kiskuma, on juba üle 60 fänni ekraani taga, nad teevad pakkumisi, kes täna esimesena kaameraesisele söögiplatsile toodud porgandeid näksima tuleb. Tegu on ilmselgelt püsivaatajatega, sest peagi tasapisi ekraanile ilmuvaid hirvi tervitatakse nimepidi. Eestikeelse jutu sekka satub palju ingliskeelseid kommentaare, ka poolakate seas tunduvad meie hirved popid olevat.

RMK looduskaamerate tööd koordineeriv zooloog Tiit Hunt räägib, et pidevalt nad kaamerate jälgijate arvul silma peal ei hoia, aga varem on kuu ajas sees on olnud 400 000 erinevalt IP-aadressilt jälgijat ja riike on kokku loetud 180. Kõige jälgitum kaamera ongi aastate jooksul olnud hirvekaamera. „Kevadel, kui karukaamera väga ägedaid kaadreid vahendas, lõi sealgi vaatajaskond lakke,” lisas ta.