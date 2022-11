Ettevõtja kahekordistab kodumaiste metsataimede kasvatust

Eesti Metsameistri Taimekasvatuse (EMT) juhatuse liikme Kristjan Laasi sõnul on investeeringu kogumaksumus üle poole miljoni euro, sellest 40% katab Bigbankilt saadud laen. Praeguste kasvuhoonetega 2500 ruutmeetril on ettevõte jõudnud maksimaalse tootmismahuni 1,5 miljonit istikut aastas. Tegevuse laiendamiseks plaanitakse juurde ehitada sama palju kasvuhoonepinda. „Uut kasvuhoonet on vanadega võrreldes täiustatud ja see võimaldab paremini kasvatada ka potitaimi,” selgitas Laas.