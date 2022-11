Looduskaitsepiirangutega metsamaa on kõige vähem väärt

Maakondade lõikes

Metsandusekspert Heiki Hepner seletas, et maakondades sõltub maa väärtuse muutus sellest, milline on maakasutuse struktuur – kas seal on rohkem elamu- või metsamaad.

Metsamaa hinna määramisel arvestatakse kahte põhi­aspekti. Kõigepealt määratakse baasväärtus vähemalt viie hindamisele eelneva aasta metsata metsamaa tehingute keskmise hinna alusel, mis korrutatakse läbi maa kva­liteedi­teguriga. Viimane sõltub kasvukoha headusest ehk boniteedist ja sellest, kas maa on kuivendatud või ei. Näiteks kõige kallim on kuivendatud naadi 1b boniteediga kasvukoht ja kõige odavama soo 5a boniteediga kasvukohatüübid: madalsoo, siirdesoo ja raba.

Põhjus, miks mõnel pool on hektari hind kõrgem, peitub selles, et seal on tehtud kallima hinnaga tehinguid või on seal parema kvaliteediga metsamaad.