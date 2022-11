Juhe koos? Metsaretked virgutavad vaimu ja keha aasta läbi

Matkale on tingimata vaja kaasa võtta natuke rohkem sööki, kui arvate end söövat, värskes õhus on isu hea ja energia kulub marjaks.

Käes on aasta kõledaim aeg, mil paljud meist sulguvad koduseinte vahele, sest nii on mugavam. Pole siis imestada, kui sügiskaamos võimust võtab ja üha napimad päevad tunduvad üha hallimates toonides – sombuse ilmaga pole aru saada, kas tegemist keskpäeva või õhtuga. Siseruumides ametis olijal pole sedagi dilemmat: tööle rutates on alles hämar, koju naastes juba pime.